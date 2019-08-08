 "Укргаздобыча" увеличила продажу бензина по долгосрочным контрактам

Об этом свидетельствуют результаты аукциона на "Украинской энергетической бирже" (УЭБ), передает БизнесЦензор со ссылкой на enkorr.

Как отмечает издание, это на 24% или на 31 тыс. тонн больше, чем Шебелинский завод произвел бензинов в 2018 году (130,6 тыс. тонн). В первом полугодии 2019 года Шебелинский завод нарастил выпуск бензинов и в среднем в месяц производил 13,4 тыс. тонн.

В то же время реализованный на аукционе 7 августа объем 162 тыс. тонн предусматривает ежемесячную отгрузку около 13,5 тыс. тонн топлива.

В частности, было продано 144,84 тыс. тонн бензина "А-92" и 17,16 тыс. тонн – "А-95".

Также на аукционе 7 августа компания продала весь выставленный объем дизтоплива – 23,75 тыс. тонн.

"Мы продали плановые объемы, которые у нас выделены для долгосрочных контрактов. У нас будут объемы для спотовых и месячных контрактов, но, естественно, они будут по более высокой цене", – прокомментировал итоги годового аукциона директор по коммерческим вопросам компании Сергей Федоренко.

Напомним, "Укргаздобыча" входит в группу НАК "Нафтогаз Украины" и в частности владеет Шебелинским газоперерабатывающим заводом, который выпускает светлые нефтепродукты и сжиженный газ.

Переработка сырья на ГПЗ в 2018 году составила 510,25 тыс. тонн, выпуск СУГ – 165,6 тыс. тонн, бензинов – 133,8 тыс. тонн, дизтоплива – 97,4 тыс. тонн, мазута – 34 тыс. тонн.

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