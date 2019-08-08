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Все про:НДС (222) ГФС (1352) оборудование (19)

 ГФС предоставила за месяц рассрочку по НДС для импортного оборудования на 700 тысяч евро

Государственная фискальная служба в июле 2019 года приняла 14 решений о рассрочке налога на добавленную стоимость на импортное оборудование для собственного производства почти на 0,7 млн евро.

Об этом говорится в сообщении ведомства, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По данным ГФС, в июле сумма по четырем заявкам превышала 1 млн грн, а с начала года ведомство приняло 64 таких решения.

"При этом по шести (из 64) предоставленным решениям о рассрочке НДС субъектам внешнеэкономической деятельности выполнены обязательства в полном объеме", - указывает ГФС.

По данным ведомства, в июле осуществлено 30 таможенных оформлений импорта оборудования с применением полученных решений с рассрочкой уплаты НДС на сумму 39 млн грн.

В целом по состоянию на 1 августа 2019 года налогоплательщики подали таможням 323 заявления о рассрочке НДС, из которых таможни рассмотрели 321 заявление. Ведомство отказало по 80 заявлениям из-за несоблюдения требований: наличие налогового долга у предприятий, отсутствие информации о предмете или сумме контракта, пояснила ГФС.

Налогоплательщики отозвали 48 заявлений, два сейчас находятся в таможнях на рассмотрении.

Как сообщалось, в конце 2017 года Верховная Рада ввела на 2018-2019 годы возможность 24-месячной рассрочки уплаты НДС равными частями при ввозе оборудования для собственного производства. Постановление о порядке предоставления такой рассрочки Кабинет министров утвердил на заседании 7 февраля 2018 года.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3141943
 
 
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