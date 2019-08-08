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 Экс-владельцы банка "Аваль" открыли ТРЦ River Mall в Киеве

ООО "Информационное агентство "Вильна Украина" (Киев), принадлежащее бывшим владельцам банка "Аваль", 8 августа 2019 года открыло новый торгово-развлекательный центр River Mall общей площадью 140 тыс. кв. м на Днепровской Набережной, 12, в Дарницком районе Киева.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Как сообщила компания Colliers International (Украина), эксклюзивный брокер ТРЦ, его концепция разрабатывалась архитектурной группой "Архпассаж Украина" совместно с международной архитектурной компанией ChapmanTaylor.

Арендная площадь ТРЦ составляет 64 тыс. кв. м. В состав комплекса входит ТРЦ (55,5 тыс. кв. м), многоуровневый наземный и подземный паркинги на 1550 машиномест, а также бизнес-центр и аквапарк. Как сообщал ранее совладелец ТРЦ Сергей Вовченко, открытие аквапарка запланировано на лето 2020 года.

Кинотеатр "Планета Кино" с залом IMAX начал работу в ТРЦ River Mall 1 августа.

ТРК River Mall состоит из пяти уровней – трех наземных, с магазинами, кинотеатром и фуд-кортом, и двумя подземными – с паркингом и супермаркетом.

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, собственниками ООО "Информационное агентство "Вильна Украина" числятся Федор, Александр и Андрей Шпиги (10,8%, 13,5%, 13,5% соотвественно), Сергей Вовченко (9%), Иван Пинчук и Игорь Слободский (по 6,3%), Дмитрий и Наталья Волошко (6,3% и 4,95%), Иван Волощук (5,4%), Леся Спивак (4,95%), Михаил Горовенко и Светлана Смолий (по 4,5%), а также ООО "КУУ "Эталон эссет менеджмент" (10%). Конечным бенефициаром указан Федор Шпиг.

Зарегистрированный капитал ООО "ИА "Вильна Украина" на август 2019 года составляет 122,2 млн грн.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3141941
 
 
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