 Испытания нового реактивного двигателя в России закончились катастрофой

Об этом сообщили в Минобороны России, передает БизнесЦензор со ссылкой на РБК.

По данным ведомства, от полученных травм погибли два человека. Шесть военных и представителей предприятия-разработчика получили травмы.

Минобороны РФ не уточняет, где именно произошел инцидент. Однако ранее источники информагентств сообщали, что речь идет о поселке Ненокса. По данным из открытых источников, около этого села находится ракетный полигон, который обеспечивает испытания баллистических ракет для атомных подводных лодок.

Российский Telegram-канал Mash со ссылкой на экстренные службы писал, что радиационный фон в населенном пункте превышен в три раза. В Минобороны эту информацию опровергли, отметив, что выбросов радиации и вредных веществ не было.

Однако мэрия Северодвинска позже сообщила, что после взрыва на полигоне под Неноксой в Северодвинске было зафиксировано кратковременное повышение радиационного фона. Ненокса находится в 40 километрах от Северодвинска.

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Источник ТАСС ранее сообщал, что пожар произошел на судне на территории воинской части под Северодвинском.

Губернатор региона Игорь Орлов заявил агентству, что эвакуировать население из-за инцидента не требуется.

Власти Архангельской области начали заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям из-за взрыва на полигоне.

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