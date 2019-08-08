 "Укрэксимбанк" оспорил мировое соглашение ЗАЗа Васадзе с кредиторами

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Согласно госреестру судебных решений, апелляционная инстанция приняла жалобу к рассмотрению, назначив заседание суда на 30 сентября.

Как сообщалсь, ранее Хозсуд Запорожской области удовлетворил заявление управляющего санацией ЗАО "Запорожский автомобилестроительный завод" об утверждении мирового соглашения, заключенного между должником и кредиторами. Подробности мирового соглашения пока не обнародовались.

Производство по делу №908/2500/18 о банкротстве ЗАЗ было открыто определением суда от 4 декабря 2018 года. Процедура санации сроком на 6 месяцев была введена судом 11 апреля . План санации должника одобрен комитетом кредиторов 28 марта.

1 июля суд по ходатайству управляющего санацией ЗАЗ внес изменения в реестр требований кредиторов должника в части обеспеченных требований "Укрэксимбанка" в размере 770,15 млн грн путем их уменьшения на сумму 139,7 млн грн – до 630,5 млн грн и изменил очередность их удовлетворения, перенеся эти требования из обеспеченных требований в четвертую очередь.

Такое решение было принято судом, учитывая то, что 20 июня госбанку были перечислены средства, полученные от продажи имущества должника, которое было предметом обеспечения по ипотечному договору и договорам залога.

Согласно судебным материалам, соответствующий аукцион состоялся 19 июня, на нем было 2 участника, а победителем (с предложением 168,1 млн грн) стало ООО "ЗАЗ Индастриз", конечный бенефициар которого – Тариэл Васадзе, который контролирует и "Запорожский автомобилестроительный завод".

ЗАЗ в 2018 году сократил производство почти в 13 раз – до 131 единиц преимущественно за счет практически полного прекращения выпуска легковых авто (выпущен один автомобиль против 1,151 тыс. в 2017 году). Кроме того, выпуск коммерческих авто сократился в 5,6 раза – до 85 единиц, автобусов произведено 45 штук.

В первом полугодии 2019 года завод выпустил только 39 автотранспортных средств, в том числе 37 автобусов и два коммерческих авто.

По итогам 2018 года завод получил чистую прибыль в размере 1,07 млрд грн, тогда как в 2017 году убыток составлял 287,75 млн грн, полученная прибыль стала результатом списания "Проминвестбанком" долга в размере около 1,4 млрд грн.

В корпорации отмечали, что переговоры с кредиторами ведутся с 2015 года, были достигнуты некоторые договоренности о реструктуризации задолженности, однако в условиях практически полной остановки производства это не решает проблему погашения общего долга.

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