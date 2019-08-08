 ДТЭК настаивает на законности ценообразования на энергоносители по принципу импортного паритета

Об этом сообщает пресс-служба энергокомпании, передает БизнесЦензор.

"Порядок, в отношении которого имеют претензии следственные органы, определил прозрачные правила работы на оптовом рынке электрической энергии, которые ранее отсутствовали, а решение о правилах работы принимались государственными органами субъективно", – сказано в сообщении.

"Целесообразность использования принципа импортного паритета и соответствие методики ценообразования на энергетический уголь в Украине практикам европейских государств была подтверждена многочисленными международными экспертизами, результаты которых должны быть учтены. В частности, эксперты подтверждают корректность применения принципа импортного паритета, привязки цен на энергетический уголь в Украине к европейским индексам, корректность включения расходов на логистику и тому подобное", – подчеркивают в компании.

ДТЭК указывает, что исследования показывают отсутствие сверхприбылей как в угольном секторе, так и для украинской тепловой генерации.

"Использование принципа импортного паритета при установлении цены на энергоносители – требование МВФ и других кредиторов Украины. Но, в отличие от стремительного роста цен на газ, тарифы на электроэнергию для населения неизменно остаются самыми низкими в Европе", – заявляют в компании.

Как отмечается в сообщении, сотрудники ДТЭК уже предоставили НАБУ необходимые документы и ответили за вопросы.

"Во время взаимодействия с государственными органами сотрудники ДТЭК всегда придерживались норм деловой этики. Компания принимала активное участие во внедрении реформы на рынке электрической энергии для установления равных и прозрачных правил работы для всех участников. Обвинение следственного органа в отношении некорректного поведения сотрудников ДТЭК при взаимодействии с государственными органами власти мы считаем безосновательными и необоснованными. Компания будет принимать все законные меры по защите чести и достоинства сотрудников ДТЭК", – подчеркивается в сообщении.

В компании также подчеркивают необходимость всестороннего и объективного расследования, которое, наконец, прекратит спекуляции вокруг методики ценообразования на энергетический уголь.

В ДТЭК отмечают, что работают в рамках законодательного поля Украины и придерживается международных стандартов комплаенс-этики.

"Компания – крупнейший инвестор, налогоплательщик и работодатель Украины. В 2018 году капитальные инвестиции ДТЭК составили 20 млрд грн, налоговые отчисления – 26 млрд грн. Только в угольную отрасль за все время существования компания инвестировала $3,5 млрд, что позволило увеличить добычу угля больше чем в 2 раза, обеспечить генерацию украинским углем и избежать отключений электроэнергии", – подчеркнули в компании.

Напомним, ранее Европейская ассоциация угля и лигнита (Euracoal) подтвердила экономическую обоснованность украинской методологии ценообразования на уголь.

"Выбор маркерной цены является правильным, индекс API-2 является прозрачным и соответствует показателям цены импортного паритета для угля в Украине", – говорится в пресс-релизе Euracoal, опубликованном 21 сентября 2018 года.

Законность и экономическая обоснованность формулы "Роттердам +" подтверждена экспертизой Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз. В декабре 2017 экспертиза была назначена судом. Экспертиза подтвердила обоснованность формулы, а также установила, что методика расчета была законной.

Формула является следствием Директивы ЕС 2009/72 / ЕС от 13 июля 2009 года, договора о членстве Украины в Энергетическом сообществе, Соглашения об ассоциации Украины с ЕС, рекомендаций Антимонопольного комитета Украины от 17 сентября 2015 года.

Директор Института экономики и прогнозирования НАН Украины, академик Валерий ранее также утверждал, что проведенное Институтом по заказу НАБУ исследование не подтвердило, что частные угледобывающие предприятия получали сверхприбыль в результате использования формулы "Роттердам+".

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