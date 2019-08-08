[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 25.3 28.18
 Регуляторная политика
  973  0
Все про:банки (3408) НБУ (3924)

 Еще два украинских банка стали участниками системы BankID

Мобильный банк monobank ("Универсал Банк") и "Первый украинский международный банк" (ПУМБ) стали участниками системы BankID Национального банка Украины.

Об этом говорится в сообщении НБУ в Facebook. передает БизнесЦензор.

"За последний месяц к системе BankID Национального банка присоединилось еще два банка! Теперь клиенты проекта Monobank ("Универсал Банк") и "Первого украинского Международного банка" (ПУМБ) также получили дистанционный доступ к финансовым, административным и коммерческим услугам через простую и удобную систему удаленной идентификации BankID НБУ", - сказано в сообщении.

Сейчас к этой системе подключены восемь банков: ПУМБ, Monobank, "Ощадбанк", "Кредобанк", "Радабанк", "Мотор-Банк", "Банк Восток", "Идея Банк".

Кроме того, в дальнейшем НБУ ожидает расширения количества подключенных банков-участников системы, так как еще несколько банков дорабатывают собственные информационные системы и планируют вскоре присоединиться к BankID НБУ.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3141931
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиРегуляторная политика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Донбасс Зеленский Крым Кыргызстан НБУ Россия СБУ суд Турция
 
 
 
 
 
 вверх