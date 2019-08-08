 Минобороны не допустило компанию Коломойского к тендеру на закупку топлива

Об этом свидетельствует протокол заседания тендерного комитета от 7 августа, передает БизнесЦензор со ссылкой на отраслевое издание enkorr.

Решение дисквалифицировать "Укртатнафту" тендерный комитет объяснил отсутствием у компании документов, подтверждающих полномочия руководителя.

В этот же день компания направила жалобу в Антимонопольный комитет, считая решение Минобороны незаконным. Позиция "Укртатнафты" заключается в том, что если тендерные документы подписывал не руководитель (Павел Овчаренко), а уполномоченный представитель (Игорь Прохоров), то для подтверждения полномочий достаточно копии доверенности на имя этого представителя.

Кроме "Укртатнафты" тендерный комитет дисквалифицировал еще пять компаний, по состоянию на утро 8 августа, никто из них в АМКУ с жалобой не обращался.

Компания "Газтрим" (Unimex) и "Люкс Краина" были дисквалифицированы из-за того, что в тендерной документации нет сертификата испытания греческого топлива на "взаимодействие с водой", при этом замечаний к новополоцкому, можейкяйскому и кременчугскому топливу, которые компании также предлагали поставить, у Минобороны не возникло.

"Альянс Энерго Трейд" и "Нафтотрейд-Капитал" (WOG) дисквалифицированы из-за отсутствия приложений к договорам, которые подтверждают опыт поставки авиатоплива. Похожие претензии Минобороны выдвинул и "Глуско Украина".

"Торум" не допущен к аукциону из-за отсутствия выдержки с реестра плательщиков НДС, антикоррупционной программы и прочих документов.

Из 9 участников к аукционам в итоге допущены двое – "ТД Сокар Украина" и "ОККО Контракт".

Как сообщалось, это первый тендер Минобороны, в котором решила принять участие "Укртатнафта", после 3,5 года перерыва.

В целом в 2018 году Минобороны закупило 57,28 тыс. тонн авиационного керосина. Крупнейшим поставщиком стала группа ОККО с объемом 21,12 тыс. тонн. Входящее в группу "Трейд Коммодити" ООО "Торум" подписало договоров на 16,21 тыс. тонн, Socar – 13,05 тыс. тонн, WOG – 6,9 тыс. тонн.

В 2018 году производство авиатоплива на Кременчугском НПЗ "Укртатнафты" составило 225 тыс. тонн (+22% к 2017 году). Основной объем топлива отгружается в аэропорт Борисполь для нужд авиационного бизнеса группы "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram