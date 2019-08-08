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 В Хмельницкой области 50 тысяч должников предупредили о прекращении газоснабжения

На 1 августа 2019 года потребители газа в Хмельницкой области в более чем в 1,5 раза увеличили задолженность за использованное голубое топливо по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом со ссылкой на пресс-службу компании "Хмельницкгаз Сбыт" сообщает БизнесЦензор.

"Следовательно, общий долг подолян, пользующихся газом, достиг более 386 млн грн. Больше всего задолжали владельцы частных элитных домов с вспомогательными зданиями, бассейнами и теплицами", - сообщает компания.

С начала 2019 года "Хмельницкгаз Сбыт" уже разослала 49 тысяч 823 письменных сообщения потребителям-должникам о прекращении газоснабжения. По сравнению с 7 месяцами 2018 года, эта цифра выросла в 1,8 раза.

"Ведь в случае непогашения долга, в соответствии с Правилами поставки газа, после получения сообщения газопоставляющая компания вынуждена будет предоставить соответствующее поручение АО "Хмельницкгаз" на отключение газа и взыскания долга в судебном порядке", - говорится в сообщении.

В августе уже предоставлено 4711 поручение на прекращение подачи газа клиенту-должнику на общую сумму 20,7 млн. грн. За 7 месяцев 2019 года отключены от системы газоснабжения 1669 должников на сумму 10,1 млн. грн. За аналогичный период 2018 года было проведено прекращение газа 1404 абонентам-должникам на сумму 7,8 млн.грн.

Сейчас долги более чем 5 тыс. грн. имеют 8713 подолян, более 10 тыс. грн. - 1423 клиентов. Кроме того, почти 75 подолян задолжали колоссальные суммы от 30 до 108 тыс. грн.

"Проводя разъяснительную работу с клиентами-должниками и используя все законные рычаги влияния, наша компания вынуждена идти на крайние шаги по оказанию поручений оператору ГРМ на отключение от газа", - информирует руководитель "Хмельницкгаз Сбыта"Андрей Левицкий.

"Ведь действующее законодательство предусматривает прекращение поставок газа и инициирование отключения должника. Кроме того, за многомиллионных долгов клиентов мы не в состоянии рассчитаться с "Нафтогазом Украины" и закупить энергоноситель на следующие периоды", - добавил он.

Если потребитель был отключен за долги, то повторное присоединение к системе газоснабжения возможно только при погашении задолженности и уплате всех расходов, связанных с прекращением-восстановлением подачи газа.

"Кроме того, если потребитель имеет долги перед поставщиком услуг свыше 1 месяца, то в соответствии с законодательством, ему откажут в получении государственной помощи-субсидии", - сообщает компания.

В свою очередь, задолженность перед ООО "Хмельницкгаз Сбыт" имеет также и государственный бюджет по компенсации льгот и субсидий за использованные потребителями объемы газа. Сейчас сумма долга составляет 36 млн. грн, сообщает "Хмельницкгаз Сбыт".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3141920
 
 
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зараз нафтогаз знизив ціну на газ для споживачів тобто той хто має борг може через суд домогтися перерахунку.
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