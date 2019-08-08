 Антимонопольный комитет вновь перенес рассмотрение монополии Фирташа на рынке удобрений

Об этом в Facebook сообщила бывшая госуполномоченая АМКУ Агия Загребельская, сообщает БизнесЦензор.

"Второе заседание по рассмотрению дела о злоупотреблении монопольным (доминирующим) положением компаниями группы Ostchem на рынке первичной реализации азотных минеральных удобрений сегодня отложено на 3 сентября", - сообщила она

Основания, по которым было принято такое решение, неизвестны, поскольку заседание и АМКУ, и ответчики решили провести в "закрытом режиме", добавила Загребельская.

Как сообщалось, ранее Антимонопольный комитет Украины признал холдинг Group DF Дмитрия Фирташа монополистом на рынке реализации азотных удобрений.

Активы азотной химии Group DF консолидирует группа Ostchem, которая включает в себя предприятия по производству азотных удобрений ПАО "Азот" (Черкассы), ЧАО "Ривнеазот", ЧАО "Северодонецкое объединение Азот" (Луганская обл.) и ЧАО "Концерн Стирол" (Донецкая обл., контроль над этим предприятием потерян из-за оккупации части Донбасса).

В 2017 году у "НФ Трейдинг Украина", торговой компании осуществляющей поставки продукции Ostchem, была задолженности в размере 1,8 млрд грн. По состоянию на июль 2019 года она сократилась до 400 млн грн.

1 августа Антимонопольным комитетом Украины планировал рассмотреть дело о злоупотреблении монопольным положением ПАО "Азот", ЧАО "Северодонецкое объединение Азот", ЧАО "Ривнеазот", ООО "НФ Трейдинг Украина" на рынке первичной реализации минеральных азотных удобрений.

"Расследованием АМКУ установлено, что участники группы, занимая монопольное положение на рынке в 2014-2017 годах, злоупотребляли им", – сообщает АМКУ.

По данным АМКУ, группа указанных предприятий проводила к перепродаже газа внутри группы, что могло привести к завышению цены удобрений в 2014-2015 годах.

"Остановка производства удобрений заводами ПАО "Азот", ЧАО "Северодонецкое объединение Азот", ЧАО "Ривнеазот" в марте 2017 года, хотя ООО "НФ Трейдинг Украина" получило предоплату за них. Также группой в течение 4 месяцев не совершено действий для восстановления производства и обеспечения удобрениями аграриев в период весенне-полевых работ", – сообщает АМКУ.