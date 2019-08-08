 Гороян хочет купить у Веревского активы в Николаевской области

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно данным Антимонопольного комитета Украины (АМКУ), ведомство может предоставить разрешение компании "Буцефал" на покупку доли в уставном капитале ООО "Агрофирма "Висла", ООО "Злагода" и сельскохозяйственном ООО Агрофирма "Украина" (все - Николаевской обл.), что обеспечит превышение 50% голосов в высшем органе управления обществ.

"Кернел" – крупнейший в мире производитель и экспортер подсолнечного масла. Крупнейшим акционером "Кернел" через Namsen LTD является Андрей Веревский, который в октябре-декабре 2017 года увеличил свою долю с 38,13% до 39,47% (32,344 млн акций).

Cascade Investment Fund (Каймановы о-ва), бенефициаром которой выступает Виталий Хомутынник, владеющий 6,59% акций "Кернела".

За девять месяцев 2019 ФГ (ФГ, июль-2018 - июнь-2019) чистая прибыль "Кернела" выросла в 3,7 раза - до $189,9 млн по сравнению с аналогичным периодом 2018 ФГ. Выручка увеличилась в 1,9 раза - до $3,058 млрд, показатель EBITDA - на 45%, до $285,2 млн.

ГК "Прометей" предоставляет услуги по хранению, доработке и логистике зерновых культур и подсолнечника на базе 23 элеваторов в Николаевской, Кировоградской, Киевской, Хмельницкой, Запорожской и Днепропетровской областях. Общий объем зернохранилищ составляет 1,2 млн тонн. В планах группы - в ближайшие годы нарастить элеваторные мощности до 2 млн тонн.

"Прометей" также выращивает подсолнечник, пшеницу, рапс и ячмень на 10 тыс. га.

Основателем и собственником группы является Гороян.