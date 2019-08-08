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 Нацкомфинуслуг отменила свидетельства 5 страховых компаний

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере рынков финансовых услуг исключила 5 страховых компаний из Государственного реестра финансовых организаций и аннулировала свидетельства об их регистрации.

Соответствующие распоряжения опубликованы на сайте Нацкомфинуслуг, сообщает БизнесЦензор.

Из госреестра исключена информация и аннулированы свидетельства о регистрации ЧАО "Страховая компания "Страховой капитал", ОДО "Страховая компания "Приоритет", ЧАО "ОСК-Резерв", ЧАО "Страховая компания "Эталон-Полис", ОДО "Страховая компания "Киев Ре".

Нацкомфинуслуг 11 июля аннулировала 15 лицензий на добровольные виды страхования и три на обязательные, в том числе на обязательное страхование автогражданской ответственности, выданные ОДО "СК "Киев Ре" по его заявлению.

Бенефициаром СК "Киев Ре" с уставным капиталом 38 млн грн в госреестре указан гражданин Швейцарии Грегорио Фаццоне, до конца 2018 года компания была оформлена на жителя оккупированного Крыма Юрия Мельника.

Подробнее о страховых компаниях, работающих на рынке автострахования, читайте в материале БизнесЦензор: Рейтинг страхових компаній України

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3141889
 
 
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