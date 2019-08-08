[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 25.3 28.18
 Технологии, Промышленность
  1095  7
Все про:водка (63) ЧАЭС (102) Чернобыль (46) ученые (7)

 Ученые создали водку из воды и пшеницы Чернобыльской зоны. ФОТО

Команда ученых из Великобритании и Украины изготовила экспериментальный радиоактивно безопасный алкоголь из воды и пшеницы, взятой в Чернобыльской зоне отчуждения.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения сообщает БизнесЦензор.

Водка получила название "Атомик". Ее изготавливали с использованием традиционной методики homemade.

"Для изготовления экспериментальной партии "Атомик" использовалась вода из чернобыльских скважин. Дистиллированный алкоголь разводили с минеральной водой из глубокого водоносного слоя в городе Чернобыль, который имеет схожий химический состав с грунтовыми водами региона Шампань во Франции. В воде не было обнаружено радиоактивного загрязнения", - сообщает агентство.

Проверку воды и алкоголя осуществляли специалисты Украинского гидрометеорологического института, Университета Саутгемптона, геологическая и экологическая лаборатории Университета Портсмута и независимая лаборатория по проверке вин и спиртных напитков.

"Атомик" был разработан в рамках проекта, финансируемого Советом по исследованиям природной среды Великобритании (NERC). Проект имеет целью выяснить, когда безопасно использовать часть заброшенных в результате аварии на ЧАЭС земель для выращивания сельскохозяйственных культур.

Проект по изготовление водки длился 3 года. Ученые изучали миграцию радионуклидов из почвы зоны отчуждения в сельскохозяйственных культур, выращенных на этой территории.

В экспериментальных образцах, выращенных в рамках проекта, они обнаружили незначительное превышение допустимой концентрации (20 Бк / кг) стронция-90. Но поскольку в процессе изготовления алкоголя количество "примесей" в зерне обычно уменьшается, то в готовом напитке ученые смогли обнаружить лишь природный радионуклид углерод-14. Концентрация углерода-14 была не более, чем в любом другом алкогольном напитке.

Профессор Джим Смит из Университета Портсмута описывает Аtomiк как, возможно, самую важную бутылку алкоголя в мире. В планах исследователей - наладить производство крафтовой водки из зерна, выращенного в зоне обязательного отселения, и возвращать 75% прибыли общине, пострадавших от аварии на ЧАЭС.

"Мы не планируем выращивать зерно в зоне отчуждения в промышленных масштабах, поскольку там сейчас заповедник дикой природы. Вместо этого мы хотим работать в зоне обязательного отселения, где уровни загрязнения значительно ниже и где все еще проживают люди. Мы стремимся сделать высокоценный продукт для поддержания экономического развития этих территорий", - отмечает профессор Смит.

Исследователи подчеркивают, что сегодня многие отселенных территорий уже можно использовать для безопасного выращивания сельскохозяйственных культур, если делать это под радиоэкологическим контролем.

Сейчас создается социальное предприятие "Чернобыльская алкогольная компания", которая в будущем производить и продавать высококачественную крафтовой водку "Атомик".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3141885
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
как ликвидатор аварии на ЧАЭС в 1986 году готов...продегустировать пробную партию!))))))) Ученые создали водку из воды и пшеницы Чернобыльской зоны - Цензор.НЕТ 6796
 показать весь комментарий
 
Водка Atomic! Пейте почаще, рак придет к вам раньше, чем цирроз!
 показать весь комментарий
 
Тоесть коноплю в Украине запрещено выращивать а ету херь нам даже рекомендуют пить?
 показать весь комментарий
 
А какую группу будут давать после употребления и статус Чернобыльца дадут?
 показать весь комментарий
 
БизнесЦензорНовостиТехнологии
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Донбасс Зеленский Крым Нацполиция НБУ Россия СБУ США Турция
 
 
 
 
 
 вверх