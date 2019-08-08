 "Приватбанк" стал самым прибыльным банком Украины

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Вторую позицию занял "Райффайзен Банк Аваль" с чистой прибылью 2,383 млрд грн, третью – "УкрСиббанк" - 1,458 млрд грн. Четвертое место по размеру чистой прибыли занял ПУМБ - 1,265 млрд грн, на пятую строку с третьей позиции сместился "ОТП Банк" - 1,262 млрд грн.

Самым убыточным в первом полугодии являлся "Укрсоцбанк" - 473,197 млн грн, который подвинул дочерний банк российского Сбербанка на второе место - с чистым убытком 297,749 млн грн.

Банк "Кредит Днепр" сохранил третье место по размеру чистого убытка в размере 35,824 млн грн.

"ПриватБанк" по итогам января-июня сохранил первое место рейтинга по размеру общих активов - 522,422 млрд грн, "Ощадбанк" занял вторую позицию - 288,339 млрд грн, "Укрэксимбанк" на третьем месте - 51,634 млрд грн.