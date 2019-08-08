[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 25.3 28.18
 Транспорт
  117  0
Все про:День независимости (5) поезд (661) Укрзализныця (2317)

 "Укрзализныця" назначила дополнительный поезд Киев - Львов ко Дню Независимости

Компания "Укрзализныця" назначила в период празднования Дня Независимости Украины дополнительный скоростной поезд № 755/756 Киев - Львов - Киев.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци" сообщает БизнесЦензор.

Поезд будет курсировать 23 и 26 августа со Львова, 24 и 27 августа из Киева.

23 и 26 августа дополнительный поезд "Интерсити" №756 отправится из Львова в 23:00 и прибудет в Киев в 05:50 с остановкой на станции Коростень (03: 56-03: 57).

24 и 27 августа скоростной поезд "Интерсити +" №755 отправится из Киева в 00:15 и прибудет во Львов в 5:47. На пути следования поезд остановится на станции Коростень в 01: 47-01: 48.

Ранее сообщалось, что на август "Укрзализныця" назначила дополнительный поезд №242/241 Одесса - Днепр.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3141878
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиТранспорт
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Донбасс Зеленский Крым Нацполиция НБУ Россия СБУ США Турция
 
 
 
 
 
 вверх