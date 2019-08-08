 "Укрзализныця" назначила дополнительный поезд Киев - Львов ко Дню Независимости

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци" сообщает БизнесЦензор.

Поезд будет курсировать 23 и 26 августа со Львова, 24 и 27 августа из Киева.

23 и 26 августа дополнительный поезд "Интерсити" №756 отправится из Львова в 23:00 и прибудет в Киев в 05:50 с остановкой на станции Коростень (03: 56-03: 57).

24 и 27 августа скоростной поезд "Интерсити +" №755 отправится из Киева в 00:15 и прибудет во Львов в 5:47. На пути следования поезд остановится на станции Коростень в 01: 47-01: 48.

Ранее сообщалось, что на август "Укрзализныця" назначила дополнительный поезд №242/241 Одесса - Днепр.