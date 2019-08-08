 Земельная реформа будет проведена в этом году, – Зеленский

Об этом Зеленский заявил во время брифинга, сообщает БизнесЦензор.
"В этом году мы обязательно проведем земельную реформу, что уже в следующем году позволит создать рынок земли на 40 млн га", - сказал Зеленский.
Как сообщал БизнесЦензор, ранее о принятии земельной реформы заявлял заместитель главы Офиса президента Владимира Зеленского Алексей Гончарук.
Рабочая группа, в состав которой вошли соответствующие министерства, в сотрудничестве со Всемирным банком подготовила проект закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения, отмечается в Меморандуме об экономической и финансовой политике.
Скажи чесно сорос и Компания подгоняют.
При этом, реформу начинают не с судов, реестра, черных нотариусов, рейдеров, ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКИ, так чтобы ее могли купить мы, антимонопольного законодательства, которое бы работало, посадок Онищенко и РОЗЕНБЛАТОВ, наказаний ахметовых за урон экологии, возвращения оффшорных капиталов, НАЧИНАЮТ С ПРОДАЖИ ВСЕГО ПО БЫСТРОМУ ЗА БЕСЦЕНОК.
Украина аграрная страна, только продуктов мы не увидим и денег тоже. ЕСЛИ ЗЕМЛЁЙ БУДУТ ВЛАДЕТЬ 5 ОЛИГАРХОВ ИЛИ ИНОСТРАНЦЫ, деньги будут выводиться.
Да и ничем не обеспеченные деньги -бумага, закончатся быстро. ЗЕМЛЯ И ВОДА БЕСЦЕННЫ.
На другой ветке писала, напишу ещё. За землю проливали кровь поколения и ни одному человеку распоряжаться землёй.
В ЕС, если кто-то приведет пример Европы, работают законы. И не везде ее можно купить, стоит она совершенно других денег и законы и реестр у них без рейдеров. ТАМ ВСЕ НЕПРОСТО С ЗЕМЛЕЙ свое они берегут. ОНИ ПОКУПАЮТ ПО ВСЕМУ МИРУ ПЛОДОРОДНЫЕ ЗЕМЛИ, У НИХ ДЕНЬГИ, а весь нищий мир у них ничего не покупает, ЦЕНОВОЙ БАРЬЕР ВТЧ.
Все это наперсточничество, как с индейцами поступят.
А НАС ОБАНКРОТИЛИ, ДОВЕЛИ ДО НИЩЕТЫ и теперь хотят фактически забрать все, дограбить последнее.
П.С Ну и где референдум, если президент каждый??? Очередной аморальный грабитель, без совести.