 Зеленский обещает легализировать азартные игры в Украине

Об этом Зеленский заявил во время брифинга, сообщает БизнесЦензор.

"Мы легализируем азартные игры. А именно – работу казино в пятизвездочных отелях. Это будет стимулировать развитие туристического кластера региона возле Черного моря", - сказал Зеленский.

Как сообщал БизнесЦензор, Минфин оценивал объем теневого лотерейного рынка Украины в $1 млрд. Бюджет на 2018 год предусматривает поступление 1,9 млрд грн за счет реализации лотерейных лицензий.

С 2009 года все виды азартных игр в Украине запрещены. Разрешена только лотерея. Казино, игровые автоматы, букмекерские конторы должны были закрыться. Но они работали дальше и продолжают работать. Некоторые – под вывеской операторов государственных лотерей.

Лотерейный "бизнес" в Украине работает под прикрытием окружения Петра Порошенко и Министерства внутренних дел Арсена Авакова.