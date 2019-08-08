[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
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 Зеленский обещает легализировать азартные игры в Украине

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина легализует азартные игры, в частности, разрешат открывать казино в пятизвездочных отелях.

Об этом Зеленский заявил во время брифинга, сообщает БизнесЦензор.

"Мы легализируем азартные игры. А именно – работу казино в пятизвездочных отелях. Это будет стимулировать развитие туристического кластера региона возле Черного моря", - сказал Зеленский.

Как сообщал БизнесЦензор, Минфин оценивал объем теневого лотерейного рынка Украины в $1 млрд. Бюджет на 2018 год предусматривает поступление 1,9 млрд грн за счет реализации лотерейных лицензий.

С 2009 года все виды азартных игр в Украине запрещены. Разрешена только лотерея. Казино, игровые автоматы, букмекерские конторы должны были закрыться. Но они работали дальше и продолжают работать. Некоторые – под вывеской операторов государственных лотерей.

Лотерейный "бизнес" в Украине работает под прикрытием окружения Петра Порошенко и Министерства внутренних дел Арсена Авакова.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3141874
 
   
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НЕПЛОХО, ЧТОБЫ В ГОРОДАХ ВСЕ ЭТИ "КОМПЬЮТЕРНЫЕ КЛУБЫ" И "ЛОТЕРЕИ" ПОЗАКРЫВАЛИ ЗАОДНО.
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Жидяра легализует все что поможет обдирать лохов-гоев своим хозяевам.
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Эту мысль к тебе пришла после прочтения последних 2 абзацев?
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Нет. Просто есть только два пути - заработать деньги или "сделать деньги". Как Вы уже догадались, есть люди которые испытывают генетическое отвращение к честному труду. И это ....
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налог на доходы казино должен составлять не менее 60% и полностью направляться в бюджет армии
казино не производят ни товаров, ни услуг - следовательно, их налогообложение должно проходить отдельной статьёй
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Ну как вы не понимаете? Одна из самых важнейших проблем в Украине - это отсутствие казино. Как только легализуем азартные игры, все остальные проблемы отпадут сами по себе. Крым вернется, Донбасс вернется, воскреснут павшие воины, олигархи перестанут существовать в принципе, коррупция исчезнет даже как слово. Слава мудрейшему Зе!!! Писать с лика Зе икону и раздавать инвалидам. Выстроить колосс в честь Зе!
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