 Проект кинокомпании помощника Зеленского допущен к конкурсу на получение госфинансирования

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Так, согласно перечню кинопроектов, документальный фильм "Фанаты" ООО "Киноквартал" допущен к участию в двенадцатом конкурсном отборе на получение государственного финансирования.

Всего для участия в конкурсе допущено 233 кинопроекта по направлению неигровых и анимационных фильмов.

Производителем "Фанатов" является ООО "Киноквартал", которое принадлежит первому помощнику президента Украины Сергею Шефиру. До апреля 2019 года данное общество находилось в собственности самого Зеленского.

Ранее Шефир был художественным руководителем, сценаристом и продюсером "Студии Квартал-95".

Продюсером фильма "Фанаты" является Андрей Яковлев, режиссером и автором сценария – Александр Брагин.

"Наш фильм – это исследование футбольного фанатского движения на примере группировки ультрас "Динамо" (Киев). Общий бюджет фильма составляет 3,315 млн грн, которые авторы планируют полностью покрыть за счет государственной поддержки.

Запланированная дата премьеры – октябрь 2020 года.