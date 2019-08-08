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 Проект кинокомпании помощника Зеленского допущен к конкурсу на получение госфинансирования

Документальный фильм о футбольных фанатах производства ООО "Киноквартал", которое принадлежит первому помощнику президента Украины Владимира Зеленского Сергею Шефиру, допущен к участию в конкурсном отборе на получение государственного финансирования.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Так, согласно перечню кинопроектов, документальный фильм "Фанаты" ООО "Киноквартал" допущен к участию в двенадцатом конкурсном отборе на получение государственного финансирования.

Всего для участия в конкурсе допущено 233 кинопроекта по направлению неигровых и анимационных фильмов.

Производителем "Фанатов" является ООО "Киноквартал", которое принадлежит первому помощнику президента Украины Сергею Шефиру. До апреля 2019 года данное общество находилось в собственности самого Зеленского.

Ранее Шефир был художественным руководителем, сценаристом и продюсером "Студии Квартал-95".

Продюсером фильма "Фанаты" является Андрей Яковлев, режиссером и автором сценария – Александр Брагин.

"Наш фильм – это исследование футбольного фанатского движения на примере группировки ультрас "Динамо" (Киев). Общий бюджет фильма составляет 3,315 млн грн, которые авторы планируют полностью покрыть за счет государственной поддержки.

Запланированная дата премьеры – октябрь 2020 года.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3141866
 
 
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