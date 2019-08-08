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 Порт Скадовск принял первое судно с комплектующими для Мирненской ветроэлектростанции

7 августа в морской порт Скадовск зашел балкер "Оceanic" с грузом комплектующих для будущей Мирненской ВЭС, которые были доставлены в Украину из Испании.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Администрации морских портов Украины сообщает БизнесЦензор.

"Освоение этого нового для порта крупногабаритного груза сделает Скадовск важным транспортным узлом транспортировки оборудования для развития альтернативной энергетики на Херсонщине", - сообщает АМПУ.

Балкер доставил в Скадовск 15 лопастей, каждая из которых имеет длину почти с 25-этажный дом (74 метра) и весит 17 тонн. Кроме лопастей на судне в Скадовск прибыли еще 90 тонн других комплектующих. Для безопасной разгрузки и транспортировки крупногабаритного груза в порту и городе были проведены работы по подготовке автодорог и габаритов для проезда специальных автоприцепов длиной 80 метров.

Ожидается, что в ближайшее время порт Скадовск примет еще несколько судов с грузом для ветроэлектростанций. Если обработка первых партий пройдет удачно, рассматривается возможность сотрудничества на ближайшие несколько лет.

Строительство Мирненской ВЭС мощностью 163 МВт в Каланчакском районе Херсонской области осуществляет компания "Виндкрафт-Каланчак". Ветроэлектростанция будет насчитывать 39 ветротурбин Vestas V150 мощностью 4,2 МВт каждая. Это первые ветряки такого типа в Украине.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3141865
 
 
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