 Мобильные операторы договорились о перераспределении радиочастот в диапазоне 900 МГц

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Как сообщает Офис эффективного регулирования (BRDO), следующим этапом будет согласование регионального распределения радиочастот и предоставление на рассмотрение и утверждение на государственном уровне.

"Мы продолжаем работу над уменьшением цифрового разрыва и ожидаем, что уже в течение 1,5 года операторы смогут развить сети, чтобы они обеспечивали доступ к 4G почти для 100% населения Украины, независимо от места проживания", - отмечает BRDO.

Как сообщалось, ранее НКРСИ предложила "Киевстару" и "Интертелекому" сдать "излишек" радиочастот в полосе 900 МГц.

"Киевстар" готов сдать до 86 МГц частот, но не согласен "делить все поровну".

Оператор мобильной связи "Vodafone Украина" считает необходимым создание для операторов паритетных условий в отношении ранее используемых в других целях низких частот, а в компании lifecell заявляют, что в условиях внедрения новой технологии руководствоваться терминологией "нагрузка на абонента" не совсем корректно и настаивают на равных долях спектра.

Ранее президент Владимир Зеленский постановил до августа высвободить "цифровой дивиденд", до октября – устранить дефрагментацию на 824-960 МГц для внедрения 3G и 4G.