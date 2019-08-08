[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 25.3 28.18
 Технологии
  148  1
Все про:Apple (419) США (2286) телефон (274)

 На Apple подали в суд за прослушивание пользователей

Пользователи подали в суд на Apple за нарушение права на неприкосновенность личной жизни, сообщает агентство Bloomberg.

Об этом со ссылкой на Ведомости сообщает БизнесЦензор.

Поводом для иска стало то, что подрядчики компании долгое время имели возможность прослушивать команды, которые владельцы устройств Apple дают голосовому помощнику Siri.

Иск носит групповой характер, к нему могут присоединиться все, у кого есть устройства с Siri с 2011 г. Истцы потребовали от Apple компенсации, а также удаления всех записей, которые содержат команды пользователей голосовому помощнику. Размер компенсации пока не уточняется. Рассмотрением жалобы займется суд округа Северная Калифорния.

Это первый иск подобного рода в США, отмечает агентство.

В начале августа Apple приостановила программу контроля качества своего голосового помощника, в рамках которой разрешала подрядчикам прослушивать команды пользователей Siri. Компания пояснила, что готовит обновленное программное обеспечение для развития этой технологии. Обновление даст пользователям право отказаться от участия в такой программе. В этом случае их сообщения не будут прослушиваться подрядчиками Apple.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3141857
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ой! Я думаю мелким шрифтом там было всё написано. Только вот кнопку "условия соглашения" никто не нажимал....
 показать весь комментарий
БизнесЦензорНовостиТехнологии
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Донбасс Зеленский Крым Нацполиция НБУ Россия СБУ США Турция
 
 
 
 
 
 вверх