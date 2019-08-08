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Все про:молодежь (3) Швейцария (153)

 Село в Швейцарии предлагает молодежи 1500 франков за отказ от переезда

Власти деревни Гроссдитвиль в швейцарском кантоне Люцерн предложили по 1500 франков ($1537,8) местным молодым людям, если они решат остаться здесь жить, сообщает RTS со ссылкой на официальное коммюнике местной мэрии.

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Сейчас в деревне проживает чуть больше 860 человек. Власти хотят сохранить Гросдитвиль жилым населенным пунктом. Решение стимулировать молодежь оставаться дома было принято с учетом статистики: в деревне становится все больше пустующих домов.

Чтобы претендовать на субсидии, человек должен быть уроженцем Гросдитвиля. Ему должно быть меньше 30 лет и он должен принять решение съехать от родителей. Мэр Рето Франк объявил, что кроме денег им будут предоставлять и жилье.

Франк подчеркнул, что денежное поощрение - это не приманка для молодежи, а благодарность за решение остаться верными своей родной коммуне.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3141848
 
 
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