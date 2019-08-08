 Цены на нефть находятся ниже $58 за баррель

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:18 подорожали на $1,7 (3,02%) - до $57,92 за баррель. На торгах в среду цена упала на $2,71 (4,6%) и составляла на закрытие $56,23 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на $1,64 (3,21%) - до $52,73 за баррель. На предыдущих торгах WTI подешевела на $2,54 (4,74%), до $51,09 за баррель.

Обвал цен на нефть, с начала августа достигающий 10%, вызван общей негативной тенденцией на мировых финансовых рынках в связи с ухудшением торговых отношений между США и Китаем. Вашингтон ранее допустил возможность введения новых пошлин на импорт китайских товаров, на что Пекин, по мнению некоторых экспертов и властей США, ответил снижением курса нацвалюты.

Между тем представители ЦБ Китая отвергают обвинения в намеренном занижении валютного курса. В четверг справочный курс юаня был установлен на уровне 7,0039 за $1, что является минимумом с 2008 года. Однако это выше, чем ожидали опрошенные Bloomberg аналитики и трейдеры - 7,0156 за $1.

Дополнительным негативным фактором для нефтяного рынка накануне стали данные министерства энергетики США, указавшие на рост запасов топлива в стране на прошлой неделе.

По данным Минэнерго, товарные запасы нефти в Штатах выросли на 2,39 млн баррелей, хотя опрошенные S&P Global Platts аналитики в среднем ожидали сокращения резервов на 3,8 млн баррелей.

Запасы бензина в Штатах на минувшей неделе подскочили на 4,4 млн баррелей вместо ожидавшегося снижения на 1,25 млн баррелей, запасы дистиллятов увеличились на 1,5 млн баррелей (прогноз предусматривал повышение на 450 тыс. баррелей).

В четверг поддержку нефтяным котировкам оказывают сообщения СМИ о том, что представители Саудовской Аравии начали консультации с коллегами по ОПЕК по вопросу возможной реакции на недавнее падение цен на топливо.

Саудовская Аравия не будет терпеть продолжительный спад на нефтяном рынке и готова рассмотреть все возможные меры поддержки цен, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.