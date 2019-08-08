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 Samsung представила новые флагманские смартфоны Galaxy Note. ВИДЕО

Компания Samsung представила свои новые флагманские смартфоны Galaxy Note 10+ и Galaxy Note 10.

Об этом со ссылкой на РБК сообщает БизнесЦензор.

Первая модель получила самую большую диагональ экрана среди всех Galaxy Note — 6,8 дюймов, диагональ Galaxy Note 10 — 6,3 дюймов.

Note 10+ имеет основную камеру с четырьмя модулями: с широкоугольным объективом 12 Мп на 77 градусов, ультра-широкоугольным объективом 16 Мп, который может охватить 123 градуса, телефото объективом 12 Мп, а также 3D камеру и фронтальную камеру разрешением 10 Мп. Модель Note 10 имеет аналогичные камеры кроме 3D.

Оперативная память Note 10+ составит 12 Гб, Note 10 — 8 Гб. Оба устройства также обладают 256 Гб встроенной памяти. Емкость аккумулятора составляет 4300 мАч и 3500 мАч, соответственно. Новые устройства заряжаются в сверхбыстром режиме — батарею можно зарядить полностью за полчаса.

В новых устройствах Galaxy Note упор сделан на многофункциональность.Samsung представила новые флагманские смартфоны Galaxy Note 01
Samsung представила новые флагманские смартфоны Galaxy Note 02

"Каждый элемент новых смартфонов был разработан, чтобы помочь пользователям воплощать задуманное быстрее и качественнее, независимо от того, заканчивают ли они большой рабочий проект, снимают и редактируют профессиональное видео или играют в любимую мобильную игру", — отметил президент и глава подразделения IT & Mobile Communications Samsung Electronics Донг Джин Ко.

Во время презентации он также обратил внимание на то, что в новых смартфонах большое внимание было уделено безопасности устройства (в 2016 году компании пришлось снимать с производства Galaxy Note 7 из-за проблем с аккумуляторами: батареи сильно перегревались и иногда возгорались).

Смартфоны будут доступны в белом, черном и красном цветах, а также в перламутровом "аура".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3141843
 
 
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