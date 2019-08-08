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 Кабмин обязал "Нафтогаз" в августе снизить цену газа для населения еще на 265 гривен

Кабинет министров обязал НАК "Нафтогаз Украины" в августе снизить цену газа для населения еще на 265 грн за 1000 кубометров.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Кабмина сообщает БизнесЦензор.

"НАК "Нафтогаз Украины", согласно поручению премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, обязан в августе снизить цену газа для населения еще на 265 грн за тысячу кубических метров", - сообщает Кабмин.

Согласно постановлению Кабмина от 3 апреля 2019 № 293, с июня "Нафтогаз" обязан продавать для населения газ по цене, которая является самой низкой на одной из четырех площадок.

"1. Минэкономразвития - средняя таможенная стоимость импортируемого газа в июле составила 4812 грн за тысячу кубических метров без НДС;

  1. Украинская энергетическая биржа - газ на август в июле продался по цене 4654 грн за тысячу кубических метров без НДС.
  2. НАК "Нафтогаз" - газ для промышленности по предоплате, установленной на август 4640 грн за тысячу кубических метров без НДС.
  3. Или по цене ПСО, в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 19 октября 2018 № 867, что на июль рассчитана, как 7185 грн за тысячу кубических метров без НДС", - сообщает Кабмин.

Низкой оказалась цена "Нафтогаз". Поэтому цена газа в августе для населения без НДС, тарифов на транспортировку и поставку, составит 4640 грн за тысячу кубических метров, что меньше на 265 грн, чем цена в июле 4905 грн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3141842
 
 
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Вот даже не знаю.Как так получается?Как только волшебный пендель мародеру Пете сделали,так и цена на газ ниже стала,и доллар "сдулся",и лес(дубы) у меня на даче рубить перестали.Правда с дровами на зиму "напряженка" стала,но думаю это поправимо.
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