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 Украина подписала Конвенцию ООН об альтернативе коммерческим арбитражам

Министр юстиции Павел Петренко подписал Конвенцию ООН о международных соглашениях об урегулировании споров по результатам медиации – Сингапурскую Конвенцию по медиации.

Подписание документа состоялась в Сингапуре в рамках Конференции высокого уровня по вопросам медиации с участием представителей более 70 стран, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Минюста.

"Украина стала одной из 46 стран - подписантов этого важного международного договора. Его реализация будет способствовать усилению роли медиации, как альтернативы арбитражу для разрешения международных коммерческих споров, и в целом окажет положительное влияние на развитие международной торговли", – сказано в сообщении.

Выступая в рамках конференции, Павел Петренко отметил, что в Украине уже идет работа над внедрением досудебных механизмов разрешения споров и посредничества. Сейчас предпосылки введения института медиации в ходе судебного разбирательства определены в процессуальном законодательстве страны, а в июле этого года в парламент внесен законопроект "О деятельности в сфере медиации".

Кроме того, альтернативный способ разрешения споров активно используется в рамках оказания бесплатной правовой помощи.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3141807
 
 
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