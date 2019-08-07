 В оккупированном Крыму продали захваченный президентский пансионат "Глициния"

Об этом запрещенному в Украине агентству "РИА Новости - Крым" сообщила "министр имущественных и земельных отношений" оккупационных властей полуострова Анна Анюхина, передает БизнесЦензор со ссылкой на РБК.

По словам чиновницы, сделка состоялась около месяца назад.

При этом Анюхина не раскрыла, кто стал новым владельцем пансионата, отметив, что покупатель – юридическое лицо из России.

В марте о планах продать бывшую государственную дачу минимум за 1 млрд руб. говорил "спикер Госсовета" Крыма Владимир Константинов.

До оккупации полуострова пансионат принадлежал Госуправлению делами президента Украины.

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Государственные дачи № 1 и № 2 в прибрежной зоне в поселке Ореанда под Ялтой построили в 1955 году. В этих местах с 1956 по 1989 год отдыхали руководители СССР, в том числе Никита Хрущев, Леонид Брежнев, Юрий Андропов, Михаил Горбачев.

С 1989 года, после строительства госдачи СССР в Форосе, "Глициния" была закрытой здравницей, а в 1997 году ее преобразовали в пансионат.

На территории "Глицинии" расположены садово-парковый ансамбль площадью 27 га и собственный 700-метровый пляж.

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