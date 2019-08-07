 Google будет использовать переработанные материалы при всех своих продуктов к 2022 году

Об этом сообщает ITC.ua, передает БизнесЦензор.

В одном из недавних интервью представитель компании рассказал, что Google начала использовать переработанный пластик при изготовлении устройств Chromecast. Кроме того, пластиковые бутылки служат в качестве источника материалов при создании умных колонок Home и чехлов.

В дополнение к использованию переработанных материалов в компании также заявили, что к 2020 году обязуются сделать все свои поставки углеродно-нейтральными. Глава подразделения по развитию аппаратного обеспечения Анна Миган сказала, что команда смогла сократить выбросы углерода в атмосферу на 40%, переключившись с воздушных перевозок на перевозки грузовым транспортом. Однако такой подход требует, чтобы команда лучше прогнозировала процесс разработки и производства, так как поставки грузовым транспортом занимают больше времени, чем самолетами.

Также отмечается, что у Google есть партнерская программа по утилизации ненужных устройств компании, но она пока что доступна только в США.

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