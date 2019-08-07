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 Google будет использовать переработанные материалы при всех своих продуктов к 2022 году

Компания Google заявила, что к 2022 году она намерена включать переработанные материалы во все свои продукты, изготавливаемые под брендом Made By Google. Портфолио таких устройств включает смартфоны Pixel, ноутбуки Pixelbook, умные колонки серии Home, решения для умного дома Nest, а также аксессуары.

Об этом сообщает ITC.ua, передает БизнесЦензор.

В одном из недавних интервью представитель компании рассказал, что Google начала использовать переработанный пластик при изготовлении устройств Chromecast. Кроме того, пластиковые бутылки служат в качестве источника материалов при создании умных колонок Home и чехлов.

В дополнение к использованию переработанных материалов в компании также заявили, что к 2020 году обязуются сделать все свои поставки углеродно-нейтральными. Глава подразделения по развитию аппаратного обеспечения Анна Миган сказала, что команда смогла сократить выбросы углерода в атмосферу на 40%, переключившись с воздушных перевозок на перевозки грузовым транспортом. Однако такой подход требует, чтобы команда лучше прогнозировала процесс разработки и производства, так как поставки грузовым транспортом занимают больше времени, чем самолетами.

Также отмечается, что у Google есть партнерская программа по утилизации ненужных устройств компании, но она пока что доступна только в США.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3141803
 
 
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