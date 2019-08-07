 Начался процесс установления собственников евробондов "Приватбанка" на $335 миллионов

Соответствующее сообщение обнародовано в газете "Голос Украины", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как отмечается в сообщении, Лондонский международный суд арбитраж (LCIA), установил факторы, которые будут определять права владельцев облигаций на погашение.

Как сообщалось, в споре об оплате выпущенных "Приватбанком" до национализации двух выпусков еврооблигаций на сумму около $335 млн LCIA вынес решение в пользу владельцев таких облигаций, однако установил ряд ограничений.

Среди прочего, в обнародованном в среду сообщении указано: владельцы таких облигаций должны документально подтвердить личность конечного владельца счета и/или других лиц, имеющих отношение к облигациям (держатели нот), а также указать время (период), когда указанные облигации были приобретены их владельцем.

Согласно решению суда, полученную информацию о держателях облигаций новый трасти обязуется отправить юристам "Приватбанка" и Quinn Emanuel Urgurhart & Sullivan UK LLP.

В то же время в сообщении отмечается, что предоставление держателями облигаций необходимых документов по идентификации их владельца как держателя нот не гарантирует возврата средств.

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Как сообщалось, 25 июля Лондонский суд принял частичное решение в пользу держателей евробондов "Приватбанка", которые были принудительно конвертированы в капитал банка по процедуре bail-in во время национализации.

Известно, что часть выпущенных до национализации евробондов купили бывшие владельцы банка. Суд попросил инвесторов раскрыть свои имена/названия и детали покупки бумаг.

Предположительно, речь идет о намерении выделить связанных и не связанных с группой "Приват" лиц, отмечает Liga.net. Окончательное решение по выплатам инвесторам ожидается осенью.

В ходе арбитражного процесса в Лондоне в августе 2018 года "ПриватБанк" уже просил Madison Pacific Trust Limited обратиться к держателям ценных бумаг с просьбой идентифицировать себя, в том числе указать объем ценных бумаг в собственности, дату покупки, а также их конечного собственника.

Напомним, в рамках национализации "ПриватБанка" его обязательства перед специально созданной британской компанией (SPV) - эмитентом еврооблигаций - подлежали процедуре bail-in и были обменены на акции дополнительной эмиссии банка.

Речь идет о трех выпусках еврооблигаций: на $175 млн по ставке 10,875% с погашением 28 февраля 2018 года, на $200 млн по ставке 10,25% с погашением 23 января 2018 года, из которых $40 млн было погашено в августе 2016 года, а также на $220 млн по ставке 11% (облигации субординированного долга) с погашением в 2021 году.

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