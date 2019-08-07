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 Toyota будет создавать для Европы полностью электрифицированные модели

Руководство компании Toyota объявило, что планирует сфокусироваться на создании полностью электрических автомобилей для европейских рынков. Сейчас половина продаж компании приходится на гибридные модели.

Об этом рассказал глава отдела продаж и маркетинга европейского отделения "Тойота" Мэтью Харрисон, передает БизнесЦензор со ссылкой на ЭлектроВести.

Как сообщается, компания уже достигла своего первоначального плана электрификации - ровно половина продаж теперь приходится на гибридные модели. Это значит, по мнени. Харрисона, что настало время для полного перехода на электрические силовые установки.

Для того, чтобы наладить продажи гибридов в Европе, японскому производителю уже пришлось поработать над локализацией производства и снижением расходов за счет массового выпуска. Теперь задача стоит сложнее - для электрокаров придется построить сеть быстрых зарядных станций, иначе европейским покупателям не будет смысла отказываться от уже существующих моделей.

В начале июля представители Toyota объявили, что приступают к тестированию первого в своей линейке электрокара с солнечными батареями на крыше. В отличие от Prius с опциональными панелями, новинка способна добавлять к пробегу порядка 56 километров, а не только подзаряжать вспомогательные устройства. Фотоэлектрические панели расположили не только на крыше автомобиля, но и на капоте и крышке багажника.

Ранее сообщалось, что мировой рынок зарядных станций для электромобилей может вырасти более чем на 29% в течение 2019-2027 годов. Будущий рост мирового рынка зарядных станций для электромобилей за ключевыми игроками: Schneider Electric SE, Eaton Corporation PLC, Engie SA, ABB Group.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3141791
 
 
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