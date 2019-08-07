 Toyota будет создавать для Европы полностью электрифицированные модели

Об этом рассказал глава отдела продаж и маркетинга европейского отделения "Тойота" Мэтью Харрисон, передает БизнесЦензор со ссылкой на ЭлектроВести.

Как сообщается, компания уже достигла своего первоначального плана электрификации - ровно половина продаж теперь приходится на гибридные модели. Это значит, по мнени. Харрисона, что настало время для полного перехода на электрические силовые установки.

Для того, чтобы наладить продажи гибридов в Европе, японскому производителю уже пришлось поработать над локализацией производства и снижением расходов за счет массового выпуска. Теперь задача стоит сложнее - для электрокаров придется построить сеть быстрых зарядных станций, иначе европейским покупателям не будет смысла отказываться от уже существующих моделей.

В начале июля представители Toyota объявили, что приступают к тестированию первого в своей линейке электрокара с солнечными батареями на крыше. В отличие от Prius с опциональными панелями, новинка способна добавлять к пробегу порядка 56 километров, а не только подзаряжать вспомогательные устройства. Фотоэлектрические панели расположили не только на крыше автомобиля, но и на капоте и крышке багажника.

Ранее сообщалось, что мировой рынок зарядных станций для электромобилей может вырасти более чем на 29% в течение 2019-2027 годов. Будущий рост мирового рынка зарядных станций для электромобилей за ключевыми игроками: Schneider Electric SE, Eaton Corporation PLC, Engie SA, ABB Group.

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