 В Украине 80% многоэтажек нуждаются в модернизации, – Зубко

Об этом в интервью Укринформу сообщил вице-премьер-министр Украины, министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко в ответ на вопрос, готова ли новая власть – президент и его команда – развивать реформу децентрализации, передает БизнесЦензор.

Говоря о том, как можно удешевить жилищно-коммунальные услуги в Украине, Зубко сказал: "Единственный способ уменьшить счета наших потребителей – это уменьшить объем потребления. Мы как государство чрезмерно тратим энергоносители, которые имеют рыночную цену. Если сравнивать с Европейским союзом или с Польшей, мы тратим втрое больше энергии для отопления 1 кв. м жилья, потому что мы имеем очень неэффективные, с одной стороны, коммунальные предприятия, с другой стороны – жилье, которое практически строилось по советским нормам. Если взять 160 тыс. домов многоэтажного сектора, то из них 80% нуждаются в модернизации. 22 тыс. только хрущевок, построенных из панелей, которые пропускают и холод, и жару. Летом жгут электроэнергию, а зимой жгут газ из наших бойлеров".

По словам Зубко, "у нас потребление – 220 киловатт на один квадратный метр. Это так, как было во Франции в 1950-х годах. Германия сегодня потребляет 50 киловатт. Мы потребляем в четыре раза больше".

По мнению Зубко, "если мы хотим (а мы не просто хотим, а должны) платить меньше, то есть совершенно понятный путь. Есть программа "Теплые кредиты". Ею воспользовались уже более 630 тыс. семей, а это, если сложить вместе, население Ривного, Винницы и Житомира. Работают и муниципальные программы, которые также софинансируют меры модернизации. В этом году мы наконец запустили Фонд энергоэффективности, который начал отбирать уже заявки от ОСМД. И на это государство также выделило 3 млрд грн. Первые 15 пилотных проектов уже начали свою работу. Мы должны за 10 лет пройти путь полной модернизации жилья".

В то же время, по словам вице-премьера, "параллельно необходимо еще и модернизировать коммунальные предприятия, потому что понимаем: теплокоммунэнерго находится в таком состоянии, что будет только увеличивать стоимость своих услуг и перекладывать свою ответственность на потребителей. Поэтому мы и приняли закон о коммерческом учете, для того, чтобы жители платили только за потребленные услуги. Мы принимали закон об энергоэффективности зданий для того, чтобы проанализировать и провести аудит и понять: что именно нужно сделать, чтобы жилье потребляло меньше? Мы приняли закон о Фонде энергоэффективности, который запустил инструмент термомодернизации жилого сектора, и закон о жилищно-коммунальных услугах, который разграничил ответственность и права потребителя. Сегодня уже можно за некачественную услугу требовать перерасчета или возврата средств. Закон, который касается объединения совладельцев, когда не обязательно нужно создавать ОСМД, а можно выбрать управляющего, которому дать полномочия – заключать договоры водоснабжения, теплоснабжения. Управляющий также может проводить мероприятия по термомодернизации, заключать договоры с банками по привлечению средств, с Фондом энергоэффективности".

Зубко отметил, что этот механизм был запущен, потому, что, "наше государство пошло очень неэффективным путем своего времени, объявив приватизацию жилья".

"Мы раздали всем людям квартиры, а потом сказали: а вы не хотите управлять своей общей собственностью? А они говорят: не хотим, пусть ЖЭКи управляют. А эффективны ли ЖЭКи? Нет. А эффективное ли коммунальное предприятие? Нет. Польша пошла совершенно другим путем. Польша сначала заставила людей взять в управление свой многоэтажный дом. А потом она дала возможность купить по балансовой стоимости эти квартиры. И тогда люди полностью осознали, что это их дом. Им нужно управлять, нужно уменьшать потребление потому, что это уже их квартиры. Что их собственность также и подъезд, и крыша, и подвал, и территория вокруг – и этим тоже нужно научиться управлять. Мы же лишь через 27 лет подходим к этому вопросу", – отметил вице-премьер.

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