 Власти Харькова запустят новый мусороперерабатывающий комплекс осенью 2020 года

Об этом рассказал директор коммунального предприятия "Муниципальная компания обращения с отходами Харьковского горсовета Юрий Суярко, передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.

"Генеральный подрядчик строительства – польская компания, которая победила в тендере, а средства в общей сумме свыше $40 млн предоставил в кредит Всемирный банк. Строительство нового комплекса осуществляется рядом со старым полигоном, который действует с 2004 года и мощности которого уже не хватает для Харькова", – отметил Суярко.

По его словам, первая очередь нового комплекса уже подходит к завершению и будет введена в эксплуатацию в октябре этого года: "Параллельно на промышленной площадке продолжается строительство вспомогательных зданий, включая системы сбора и очистки фильтрата".

"После этого начнется строительство второй очереди комплекса – с конвейерами и сортировочными линиями. Новый полигон будет полностью готов в сентябре-октябре 2020 года и сможет принимать отходы в течение 15 лет", – добавил Суярко.

По его словам, к тому моменту старый полигон ТБО будет рекультивирован и подготовлен к добыче биогаза.

"Исполнитель работ – турецкая компания. Она установит над полигоном так называемую геомембрану с целью препятствования утечки вредного газа и построит 37 скважин для его добычи. Далее газ будет сгенерирован в электроэнергию, которую мы сможем реализовывать по "зеленому" тарифу оператору рынка электроэнергии. Полученные деньги пойдут на погашение "тела" кредита и процентов", – пояснил Суярко.

По его словам, строительство нового комплекса осуществляется по европейским технологиям: "Никаких неприятных запахов не будет, экологическая обстановка будет соответствовать всем санитарным нормам".

Напомним, Кабмин утвердил проект строительства мусороперерабатывающего завода под Харьковом в августе 2017 года, закон планировали построить за 2,5 года.

В 2004 году в Дергачевском районе Харьковской области был построен на то время суперсовременный полигон ТБО, рассчитанный на 15 лет захоронения отходов. Общая сумма строительства – около $4 млн, деньги были предоставлены из бюджета города.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram