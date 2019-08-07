 Власти Киева разрешили построить еще одну жилую высотку неподалеку от Лавры

Об этом свидетельствуют градостроительные условия и ограничения (ГУО), выданные фирме 21 декабря 2017 года, передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

Согласно выданным градостроительным ограничениям, условная высота здания после реконструкции может составлять 73,5 метра (ориентировочно 25 этажей).

Окончательную высоту должны определить на основании выводов историко-градостроительного обоснования (ИМО). Однако сегодня на сайте Минкультуры никаких данных об утверждении такого ИМО нет.

Реконструкцию разрешено проводить в рамках существующих фундаментов здания. Сейчас это нежилой дом площадью 10 тыс. кв. м, который с 2011 года принадлежит ООО "Картас Траст Компани".

Согласно Генплану, участок, на котором расположено это здание, относится к территории общественных зданий и сооружений.

Вместе с тем в градостроительных условиях неоднократно приводятся расчеты для жилой застройки. Так, указано "при проектировании жилой единицы" предусмотреть организацию мест отдыха, машиномест, предельно допустимую плотность населения для жилой застройки. Далее по тексту также упоминаются "места парковки автотранспорта для жилой застройки", "жители комплекса".

Указанные ШУО подписала заместитель директора Департамента градостроительства и архитектуры КГГА Валентина Антоненко.

Руководителем ООО "Картас Траст Компани" является Вячеслав Климов, а основателем – Сергей Дядечко, экс-вице-президент "Родовид Банка" времен контроля над финучреждением структурами Юрия Иванющенко. Дядечко является владельцем банка "Союз", который ликвидируется. Последние годы он проживает в Монако, где купил местный баскетбольный клуб.

ООО "Картас Траст Компани" фигурировало в уголовных процессах по уклонению от уплаты налогов. Кроме того, эта фирма фигурирует как конечный покупатель газа у компаний из "дела Онищенко". На запрос НАБУ и САП предоставить документы о покупке газа фирма отказалась, поэтому следствие получало доступ к этим документам через суд.

Напомним, что в здании на ул. М. Емельяновича-Павленко (бывшая – Суворова), 4 расположены, в частности, продуктовый супермаркет. Весной 2018 местные жители выступили против реконструкции здания, а также угрожали перекрыть дорогу в случае закрытия магазина.

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