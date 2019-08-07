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 В Киеве будут проверять контейнеры для раздельного сбора мусора, – КГГА

Перевозчики твердых бытовых отходов столицы будут осуществлять системные проверки исправности и наполненности контейнеров для раздельного сбора. Также будут корректироваться графики вывоза отходов во избежание накопления мусора во дворах.

Об этом заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев, передает БизнесЦензор.

"Все предприятия, которые сегодня работают в столице, должны контролировать состояние своих контейнеров, оптимизировать график вывоза, чтобы не было риска накопления мусора во дворах. Также необходимо постоянно мониторить техническую исправность баков для отходов и оперативно ремонтировать их. Кроме того, мы имеем проблему, когда в сетку для раздельного сбора бросают все без исключения отходы, поэтому будем усиливать информационную работу, в частности, с помощью жилищно-эксплуатирующих участков", – сказал Пантелеев.

Он напомнил, что в столице установили 2,5 тыс. контейнеров для пластика, стекла и бумаги, а также подчеркнул, что городская власть будет жестко контролировать, чтобы содержимое этих контейнеров направлялся исключительно на сортировочные линии, а затем на переработку.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3141770
 
 
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