 Аэропорт "Киев" с начала года нарастил пассажиропоток на 6%

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Согласно статистике аэропорта, количество пассажиров, обслуженных на международных рейсах, за семь месяцев составило 1,55 млн, на внутренних рейсах – 41,2 тыс.

Количество рейсов за январь-июль 2019 года составило 17,01 тыс. на прилет/вылет, что на 1% больше аналогичного периода 2018 года, в том числе международных рейсов – 14,25 тыс., внутренних – 2,76 тыс.

Наиболее популярные международные направления за семь месяцев: Шарм-эш-Шейх (Египет), Варшава (Польша), Минск (Беларусь), Анкара (Турция), Вена (Австрия), Рим (Италия), Берлин (Германия), внутренние – Одесса, Запорожье, Львов.

Как сообщалось, аэропорт "Киев" будет закрыт на ремонт со 2 по 12 сентября. Авиакомпаниям предложено временно передислоцироваться в аэропорт "Борисполь".

Международный аэропорт "Киев" им. Игоря Сикорского расположен в деловом центре столицы в 7 км от его центра. По количеству рейсов и пассажиропотоку занимает 2 место в Украине.

В аэропорту расположены три терминала общей площадью 29 тыс. кв м. Отдельный терминал для бизнес-авиации – "В" – входит в систему FBO. ВПП аэропорта позволяет принимать воздушные суда типа B-737, A-320.

По итогам 2018 года аэропорт обслужил 2,812 млн пассажиров, что на 52% выше показателя 2017 года. Количество рейсов составило 30,248 тыс. (на 30,1% больше).

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