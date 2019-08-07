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 Еврокомиссия призвала страны ЕС имплементировать новые правила для "Северного потока-2"

Главное в позиции Еврокомиссии (ЕК) по отношению к газопроводу "Северный поток 2" в том, чтобы обновленная европейская директива по газоснабжению была учтена в законодательствах государств-членов ЕС.

Об этом на брифинге заявила официальный представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы пересмотрели газовую директиву, которая сегодня уже действует (...). Государства-члены теперь должны отразить ее в национальных законодательствах. Такова наша позиция", – сказала пресс-секретарь в ответ на просьбу освежить данные об отношении ЕК к "Северному потоку 2".

На вопрос о том, каковыми могут быть действия Еврокомиссии в случае принятия конгрессом США санкций в отношении "Северного потока 2", Итконен ответила: "Что касается санкций, мы очень внимательно следим за ситуацией и ожидаем американской реакции".

Как сообщалось, новая Директива Еврокомиссии, которая распространяется на строительство газопровода "Северный поток-2", вступила в силу 23 мая.

Директива распространяет правила газового рынка ЕС на трубопроводы, проложенные из стран, не входящих в Евросоюз, в том числе Nord Stream 2 ("Северный поток-2"), который должен пройти из России в Германию.

Обновленная директива предусматривает, что части трубопроводов, идущих из третьих стран, проложенные по территории ЕС, включая территориальные воды, должны будут соответствовать требованиям, которые применяются к внутренним трубопроводам ЕС. Среди главных требований - разделение компаний-поставщиков газа и компаний, транспортирующих его, доступ к трубе других операторов, прозрачное регулирование тарифов за прокачку.

Это означает, что компания-оператор "Северного потока 2" должна быть независимой от "Газпрома", а 50% его пропускной мощности должны резервироваться для альтернативных поставщиков.

При этом достигнутое при поготовке документа компромиссное решение предполагает, что Германия по-прежнему сможет делать исключения из правил ЕС для "Северного потока-2", однако после проверки и одобрения их Еврокомиссией.

После утверждения директивы принадлежащая российскому "Газпрому" зарегистрированная в Швейцарии проектная компания газопровода "Северный поток-2" Nord Stream 2 сообщила властям Евросоюза о намерениях инициировать спор на основе Договора Энергетической Хартии ЕС из-за внесения изменений в Газовую директиву.

В свою очередь канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Европейская комиссия уже не сможет блокировать строительство газопровода "Северный поток-2".

Меркель признала, что новая газовая директива заключает в себе возможности опротестовать осуществление проекта "Северный поток - 2". Но и эта норма не сможет стать основанием для его остановки.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3141756
 
   
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