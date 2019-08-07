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 Урожай зерновых превысил 35,6 миллиона тонн, – Минагрополитики

По состоянию на 7 августа украинские аграрии провели уборку ранних зерновых и зернобобовых культур на площади 9,4 млн га, или 94% к прогнозу. В целом намолочено 35,6 млн тонн зерна при урожайности 38,5 ц/га.

Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия, передает БизнесЦензор.

В частности, собрано:

  • пшеницы – 26,6 млн тонн с площади 6,4 млн га, или 95% к прогнозу, при урожайности 41,2 ц/га;
  • ячменя – 8,4 млн тонн с площади 2,5 млн га, или 95% прогноза при урожайности 34,0 ц/га;
  • гороха – 586 тыс. тонн с площади 257 тыс. га, или 99% к прогнозу, при урожайности 22,8 ц/га;
  • ржи – 262 тыс. тонн с площади 96 тыс. га, или 82% к прогнозу, при урожайности 27,3 ц/га;
  • овса – 242 тыс. тонн с площади 97 тыс. га, или 53% к прогнозу, при урожайности 24,9 ц/га.

Кроме того, озимый рапс обмолочен на площади 1,2 млн га, или 99% к прогнозу, при урожайности 24,6 ц/га, которого собрано 3,1 млн тонн.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3141751
 
 
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