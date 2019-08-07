 Валютная выручка от экспорта черных металлов упала на 9,4% с начла года, – ГФС

Об этом свидетельствуют данные таможенной статистики Государственной фискальной службы (ГФС), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По данным ГФС, за указанный период на черные металлы пришлось 19,53% общего объема поступлений от экспорта товаров против 23,07% за семь месяцев прошлого года.

В том числе в июле 2019 года поступления от экспорта черных металлов составляли $818,21 млн.

При этом Украина в январе-июле 2019 года снизила импорт аналогичной продукции на 1,4% – до $741,44 млн. В июле этот показатель составлял $140,42 млн.

Кроме того, Украина за первые 7 месяцев 2019 года снизила экспорт металлоизделий на 0,1% – до $637,49 млн. В июле их поставлено на $103,11 млн.

В то же время импорт металлоизделий возрос на 24,6% – до $627,46 млн. В июле их ввезено на $99,06 млн.

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Как сообщалось, Украина в 2018 году нарастила поступления от экспорта черных металлов на 14,7% по сравнению с 2017 годом – до $9,94 млрд. На черные металлы за 2018 год пришлось 20,99% общего объема поступлений от экспорта товаров против 20,03% в 2017 году.

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