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 Цены на нефть упали ниже $57 за баррель (обновлено)

Котировки нефти североморской марки Brent в ходе торгов в среду ускорили снижение и опустились ниже $57 за баррель из-за опасений эскалации торгового конфликта США с Китаем.

Октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 16:08 подешевели на $1,22 (на 2,07%) – до $57,72 за баррель, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В последний раз перед этим Brent торговалась ниже $58 за баррель 8 января 2019 года.

Котировки фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени снижаются на $1,19 (на 2,22%) – до $52,44 за баррель.

Затем нефтяной рынок ускорил падение, котировки Brent впервые с 4 января опустились ниже $57 за баррель.

Так, октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 16:50 подешевели на $2,06 (на 3,5%) – до $56,88 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на сентябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени снижаются на $2,12 (на 3,95%) – до $51,51 за баррель.

После падения на 1,5% по итогам предыдущих торгов Brent вошла в "медвежий" тренд. Инвесторы опасаются, что в случае, если американо-китайские отношения будут развиваться по плохому сценарию, рост мировой экономики замедлится, что навредит спросу на нефть.

Так, накануне Минэнерго США ухудшило прогноз роста мирового спроса на нефть на 2019 год до всего 1 млн баррелей в сутки.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3141748
 
 
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