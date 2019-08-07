 Количество использующих "Личный кабинет" клиентов "Днепропетровскгаза" достигло 40%

Как сообщает пресс-служба компании, "Личный кабинет" доступен на "Днепропетровскгаза" уже четвертый год, благодаря чем клиенты имеют возможность контролировать свой личный счет онлайн, передает БизнесЦензор.

"Для того, чтобы передать показания счетчика газа потребителям не нужно даже выходить из дома, достаточно зайти в свой "Личный кабинет" и внести актуальные данные. Это значительно экономит время, ведь клиентам не приходится стоять в очередях или специально ехать в Центр обслуживания клиентов", – отмечается в сообщении.

При этом электронный сервис доступен для использования не только в городах, но и в отдаленных сельских районах области, а процедура регистрации занимает несколько минут. Нужно знать номер своего лицевого счета и последнюю сумму оплаты за газ.

Зарегистрироваться в "Личном кабинете" на сайте 104.ua можно самостоятельно, со своего компьютера, или воспользоваться помощью специалистов "Днепропетровскгаз" в Центрах обслуживания клиентов.

"С помощью "Личного кабинета" в любое удобное время и из удобного места потребитель может узнать стоимость газа, передать показания счетчика, просмотреть состояние лицевого счета, распечатать квитанцию за потребленный газ, заплатить за газ онлайн, контролировать состояние своих расчетов и потребления", – говорит и.о. начальника клиентского сервиса АО "Днепропетровскгаз" Ирина Федорянко.

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В компании добавили, что учитывая пожелания потребителей, постоянно совершенствуются функционал кабинета и предлагаются новые каналы онлайн-общения с клиентами. Одной из последних новинок клиентских сервисов для потребителей газа является чат-бот "7104ua" в мессенджере Viber и мобильное приложение "104 Mobile Light" для пользователей iPhone и "104 Бизнес онлайн" для коммерческих потребителей газа.

Напомним, основной сферой деятельности ПАО "Днепропетровскгаз" является распределение природного газа потребителям Днепропетровской области. На сегодняшний день уровень газификации региона составляет 89%. Природный газ получают более 600 тыс. семей и 2,3 тыс. предприятий, учреждений и организаций.

Компания занимает второе место по распределению природного газа среди предприятий нефтегазовой отрасли Украины. Объемы распределения составляют около 1,7 млрд. кубометров газа в год.

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