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 Евросоюз включит спиртные напитки в реестр географических наименований продуктов

В единый европейский регистр географических наименований eAmbrosia, который уже включает вина стран ЕС, добавляются защищенные наименования спиртных напитков.

Об этом сообщила Европейская комиссия, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Задуманная как единый централизованный регистр географических наименований ЕС с целью упрощения и прозрачности публичная база данных eAmbrosia была запущена Еврокомиссией в апреле 2019 года. Она постепенно включит все 3,2 тыс. защищенных наименований ЕС.

В сообщении уточняется, что до этого существовали три отдельных базы данных (e-Bacchus, e-Spirit et DOOR) для географических наименований, соответственно, вин, спиртных напитков и продовольственных товаров.

В новую базу eAmbrosia до конца года будут также включены сельскохозяйственные и продовольственные продукты из базы DOOR.

"Все эти наименования обязаны своими характеристиками или репутацией своему региону производства по причине особенностей его среды или уникальных навыков местных производителей", - отмечается в сообщении ЕК, в котором также указывается, что географические наименования способствуют особому статусу соответствующих продуктов.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3141743
 
 
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