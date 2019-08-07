 В Польше заявили о проблемах с легализацией трудовых мигрантов

Об этом говорится в последнем отчете палаты, передает БизнесЦензор со ссылкой на Европейскую правду.

"Причина - кадровые проблемы в офисах и недостаточное финансирование их деятельности. Период легализации пребывания прибывших из-за рубежа за четыре года увеличился более чем в три раза - с 64 до 206 дней", - заявила пресс-секретарь палаты Ксения Мачак.

Проверка порядка выдачи разрешений на жительство и проездных документов выявила нарушения в 70% случаев.

"Среднее время рассмотрения в воеводских ведомствах легализации пребывания иностранцев систематически увеличивался и отличался между отдельными воеводствами. Например, в 2018 году в Люблинском воеводстве это было 116 дней, а в Нижнесилезском - 328 дней. Хотя, как правило, все эти производства должны быть закончены в течение 90 дней", - пояснила пресс-секретарь.

В период с мая 2014 года по ноябрь 2018 года административные суды воеводств вынесли 115 решений, подтверждающих бездействие или чрезмерную длительность разбирательств.

Как сообщалось, по последним данным, количество украинцев, которые имеют разрешения на длительное проживание в Польше, возросло до 200 тыс. человек.

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