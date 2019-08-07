 Зеленский создал Комиссию по вопросам правовой реформы

Как передает БизнесЦензор, соответствующий указ №584/2019 от 7 августа обнародован на сайте главы государства.

Согласно положению о Комиссии по вопросам правовой реформы, она должна обеспечить разработку и внесение президенту предложений по вопросам совершенствования правовой системы Украины.

В составе Комиссии предусмотрено создание рабочих групп по вопросам: подготовки предложений о внесении изменений в Конституцию; развития законодательства об организации судебной власти и осуществления правосудия; развития уголовного права; реформирования уголовной юстиции; развития юридического образования; реинтеграции временно оккупированных территорий.

Сопредседателями Комиссии назначены профессор кафедры международного права Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, член-корреспондент НАН Михаил Буроменский, а также заместитель руководителя Офиса президента Руслан Рябошапка.

В подготовленный главой Офиса президента Андреем Богданом состав Комиссии вошли ученые, судьи, руководители общественных организаций и юристы, в том числе его партнер по бизнесу до госслужбы Игорь Пукшин.

Также к работе Комиссии по вопросам правовой реформы с правом совещательного голоса приглашены консультанты и наблюдатели от международных организаций.

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