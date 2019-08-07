 Украина увеличила экспорт улиток в 5 раз

Об этом говорится в сообщении ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса", передает БизнесЦензор со ссылкой Українські Новини.

"По результатам января-мая 2019 из Украины было реализовано 166,5 тонны улиток, что в 4,6 раза больше, чем за аналогичный период 2018 года. В стоимостном измерении за первые пять месяцев текущего года было продано улиток за границу на $252,8 тыс. Больше упомянутой продукции было реализовано в 2016 году, а именно - 347,2 тонны", - сказано в сообщении.

Аграрии больше всего продавали улиток в Польшу - 44% всех поставок за январь-май 2019 года (на сумму $133 тыс.), в Чехию - 32% ($78 тыс.) и в Литву - 23% ($42 тыс.).

Импорт улиток за указанный период составил 35,4 тонны, что является рекордом за последние 13 лет.

Основными странами-поставщиками улиток были Польша - 55% всех поставок в Украину (19 тонн на $34 тыс.) и Литва - 45% (16 тонн на $55 тыс.).

Всего за весь 2018 год было экспортировано 90 тонн улиток, что является самым низким показателем за последние 4 года.

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