 Беларусь согласилась увеличить поставки дизтоплива в Украину, – СМИ

Об этом сообщает отраслевое издание enkorr со ссылкой на источники в белорусских нефтяных кругах, передает БизнесЦензор.

По информации собеседников издания, в августе-сентябре поставки будут увеличены до 250–260 тыс. тонн в месяц, по сравнению с 220 и 190 тыс. тонн соответственно в августе и сентябре 2018 года.

"Подобное увеличение объемов стало возможным благодаря договоренностям президентов Украины и Беларуси. По просьбе украинской стороны ремонт Мозырского НПЗ был перенесен с сентября на октябрь", – утверждает собеседник.

В октябре, когда завод остановится на ремонт, белорусские экспортеры заверили, что все терм-контракты в объеме 180 тыс. тонн будут выполнены.

"В ходе двухсторонних переговоров также был поднят вопрос касательно стоимости дополнительных объемов дизтоплива, на что белорусская сторона заверила в стабильности ценового предложения на текущем уровне", – добавил собеседник.

В то же время 6 августа наценка по спотовым контактам на поставки дизтоплива на площадке Белорусского нефтяного торгового дома (БНТД) повысилась с $19 до $22 аз тонну. До введения Украиной пошлин на трубопроводное дизтопливо из России эта наценка составляла около $16 за тонну.

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Как сообщалось, накануне представитель президента в правительстве Андрей Герус спрогнозировал снижение в августе доли российского дизельного топлива на украинском рынке с 45% до 15-25%.

По словам Геруса, не допустить дефицита дизтоплива на рынке позволит увеличение поставок по морю в три-четыре раза, из стран ЕС – Польши, Литвы – в два раза, из Беларуси – на 25%.

Напомним, с 1 августа Украина ввела специальную пошлину на дизельное топливо из РФ, поставляемое трубопроводным транспортом, а также на на автогаз.

Специальная пошлина на дизельное топливо, поставляемое трубопроводным транспортом, будет составлять 3,75% с 1 августа и увеличится до 4% с 1 октября 2019 года. Специальная пошлина на поставки сжиженного газа будет составлять 1,75% с 1 августа и 3% с 1 октября.

Напомним, поставки дизтоплива из России в 2018 году обеспечили 40% украинского рынка – 2,6 млн тонн. В первом полугодии 2019 года поставки выросли на 23,2%, до 1,38 млн тонн, по сравнению с аналогичным показателем 2018 года, а доля в балансе рынка до 44%.

Основным каналом поставки дизтоплива на украинский рынок является нефтепродуктопровод "ПрикарпатЗападтранс" (украинский участок нефтепродуктопровода Самара–Западное направление), который связывают с окружением Виктора Медведчука.

В 2017 года импорт по трубопроводу составил 1,83 млн тонн (30% баланса), в 2018 году – 2,42 млн тонн (37% баланса), за 6 месяцев 2019 года – 1,26 млн тонн (40%).

В 2018 году белорусские НПЗ отгрузили в Украину 2,09 млн тонн дизтоплива, заняв 32% рынка. За первое полугодие 2019 года поставки составили 1,03 млн тонн (33%).

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