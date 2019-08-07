 S&P и Moody's оценили влияние новых санкций США на экономику России

Об этом говорится в обзоре S&P Global Ratings, передает БизнесЦензор со ссылкой на РБК.

S&P отмечает возможное решение американских инвестбанков (JPMorgan, Bank of America Merrill Lynch) исключить российские ценные бумаги из расчета их индексов суверенных облигаций – в таком случае стоимость капитала для России вырастет, потому что управляющие, ориентирующиеся на индексы, автоматически сбросят российские евробонды из своих портфелей.

При этом агентство считает, что Россия справится с последствиями даже полного запрета инвестиций в новые суверенные выпуски облигаций, учитывая сильные бюджетные показатели и ограниченный объем потребностей в госзаимствованиях. Кроме того, поскольку Евросоюз не ввел аналогичных санкций, у России остается теоретическая возможность занимать в евро.

В то же время S&P уже закладывает в свои рейтинговые оценки России возможность более широких санкций против суверенного долга.

В свою очередь рейтинговое агентство Moody's также считает, что новые санкции США не повлияют на государственные финансы России в ближайшей перспективе, но на долгосрочном горизонте они окажут давление на российские инвестиции и доступ к технологиям.

"Амбиции российского президента Владимира Путина по повышению темпов роста и качества жизни будет сложнее реализовать при новых американских санкциях", – утверждает Moody's.

Агентство отмечает, что новые санкции не отрезают Россию от международных рынков капитала, но ограничивают возможности по привлечению финансирования. Санкции также могут ограничить доступ России к западной экспертизе и финансированию, которые необходимы для модернизации российской экономики.

Кроме того, Moody's указывает, что внезапность объявления новых санкций отражает их "непрерывный и непредсказуемый характер". Таким образом санкции США стали постоянной угрозой, нависающей над кредитным профилем России.

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Как сообщалось, США 3 августа объявили о втором раунде санкций против России по закону о контроле за химическим оружием, они связаны с обвинением России в отравлении в Англии экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля.

Санкции вступят в силу после 19 августа и будут распространяться на участие американских банков в первичных размещениях облигаций, номинированных не в рублях, выпущенных "российским сувереном", а также валютное кредитование американскими банками "российского суверена".

При этом санкции не ограничивают доступ финансовых институтов США к вторичному рынку суверенных долговых обязательств России, а также не распространяются на заимствования российских государственных корпораций и финансовых институтов. Санкции также не затрагивают присутствие американских инвесторов на рынке рублевых ОФЗ.

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