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 "Приватбанк" не нашел покупателей на 22 нефтебазы Коломойского за 2,5 миллиарда

Государственный "Приватбанк" не получил ни одной заявки на покупку 22 неработающих нефтебаз, которые банк выставил на продажу на площадке ProZorro с общей стартовой стоимостью 2,53 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные площадки ProZorro.Sale, передает БизнесЦензор со ссылкой на отраслевое издание enkorr.

Срок приема документов от покупателей истек 6 августа. Сами аукционы были объявлены 23 июля.

21 из 22 нефтебаз выставлялась на продажу впервые. В том числе на продажу предлагалось 15 целостных нефтебаз и еще семь лотов, состоящих из 1/2 прав на имущественный комплекс.

Самая высокая стартовая цена была установлена на половину нефтебазы в Белгород-Днестровском районе Одесской области – 375,2 млн грн.

В "Приватбанке" уточнили, что на балансе банка находится 66 нефтебаз, которые стали его собственностью по договорам ипотеки.

"Объекты, что предлагаются к продаже, получены банком в 2016 году бывшими собственниками (группой "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, – ред.) в счет погашения кредитов связанных компаний, и соответственно банк ожидает спроса на указанные объекты по стоимости, приобретенной в 2016 году (начальная цена)", – сообщили в банке.

Из этого следует, что выставленные на ProZorro 22 нефтебазы, из которых треть по сути является половиной нефтебазы, были оценены в договорах ипотеки на сумму 2,53 млрд грн.

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Напомним, "Приватбанк" проводит аукционы по продаже нефтебаз на торговых площадках ProZorro и СЭТАМ "по паритетному принципу, утвержденному правлением банка".

1 июля банк продал через СЭТАМ три нефтебазы в Сумской области: в областном центре – за 1,9 млн грн при стартовой цене 0,83 млн грн, в Шостке и Бурыни – по стартовой цене 2,26 млн грн и 1,73 млн грн соответственно.

26 июня банк продал три нефтебазы – в Малине, Попельне и Овруче. В первых двух со стартовых 1,16 млн грн и 0,63 млн грн цены выросли соответственно до 9,14 млн грн и 2,09 млн грн, тогда как в Овруче нефтебаза реализована по начальной стоимости 1,7 млн грн.

18 июня банку удалось продать нефтебазу в Кагарлыке по стартовой цене 2,52 млн грн, а наиболее удачным стал аукцион по продаже нефтебазы в Броварах: со стартовой цены в 4,56 млн грн итоговая поднялась до 14 млн грн. Площадка СЭТАМ покупателей не раскрывает.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3141727
 
 
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