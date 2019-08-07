[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 25.43 28.28
 Транспорт
  1017  0
Все про:сотрудничество (377) лоукост (184) Flixbus (3) автобус (4)

 Автобусный лоукостер FlixBus нашел второго партнера в Украине

Крупнейший автобусный перевозчик Европы, FlixBus, будет развивать пассажирские перевозки в Украине совместно с компанией Gunsel.

Как сообщает ЦТС, об этом будет объявлено 13 августа на пресс-конференции, которую организовывает FlixBus, передает БизнесЦензор.

На пресс-конференции будут присутствовать генеральный директор FlixBus в Польше и Украине Михал Леман и гендиректор Gunsel Group Зеки Кочак.

На мероприятии планируют озвучить детали сотрудничества с автобусным партнером Gunsel, назвать новые совместные направления и города, за счет которых FlixBus намерен расширить свою сеть в Украине. Также расскажут о текущем состоянии дел крупнейшего автобусного оператора Европы в нашей стране и о последующих планах развития.

Напомним, FlixBus заявил о выходе на украинский рынок 11 июня этого года. Согласно презентации компании, представленной журналистам, в планах на 2019 год, начать выполнение рейсов из Киева, Львова, Харькова, Днепра, Одессы, Черновцов, Ивано-Франковска, Винницы, Тернополя.

На начальном этапе на украинских маршрутах компания будет работать через украинских партнеров. Автобусы украинских компаний-партнеров будут иметь логотип FlixBus.

Первым партнером стала компания EuroClub. Как рассказывал ранее Леман, это типичный для FlixBus способ захода на многие рынки. Он состоит в том, что компания начинает с кросс-продажи билетов, когда продаются 20-30 мест в автобусе партнера, а уже потом компания приходит к тому, чтобы весь автобус был оборудован и брендирован по ее стандартам.

До конца года число украинских компаний-партнеров может увеличиться до 4-5.

Компания Gunsel выполняет автоперевозки уже более 20 лет. В 2016 году перевозчик вышел на международный рынок пассажирских перевозок, запустив рейс Киев-Варшава.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3141717
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиТранспорт
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ГПУ Донбасс Зеленский Киев потери Россия СБУ суд Турция
 
 
 
 
 
 вверх