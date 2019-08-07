 Проект налоговой амнистии предусматривает льготную ставку 5%, – Верланов

Об этом глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов заявил в интервью Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"Относительно налоговой амнистии капитала ведутся переговоры с МВФ, прежде всего, по ставке. Ситуация Украины не уникальна – и ЮАР, и Латвия, и другие страны ее проходили. Сейчас дискутируем о сниженных ставках: 9% как базовая, и 5% – сниженная", – сказал Верланов.

По словам главы ГНС, предварительные переговоры с МВФ показывают готовность Фонда обсуждать параметры налоговой амнистии.

"Мы работаем над этим вместе с командой президента, Минфином. МВФ предложил нам свое видение, что это возможно. Когда будет готов проект, конечно, это станет предметом дискуссии новой программы. Это все – осень. Вопрос нельзя откладывать еще на год... Теоретически ориентируемся на старт с 2020 года", – уточнил Верланов.

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При этом глава Налоговой службы подчеркнул, что налоговую амнистию (добровольное раскрытие информации налогоплательщиком) важно запустить вместе с всеобщим декларированием.

"Сколько поступлений для бюджета даст налоговая амнистия, можно будет говорить только после того, как будет понятна конструкция такой налоговой амнистии. Без сомнения, это зависит от того, какая будет ставка налогообложения, кто может быть декларантом, с чего будет выплачиваться налог и тому подобное", – добавил глава ГНС.

Напомним ранее введение налоговой амнистии и всеобщего декларирования налогов анонсировала команда президента Зеленского.

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