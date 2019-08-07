[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 25.43 28.28
 Финансы
  470  0
Все про:валюта (836) доллар (199) НБУ (3918) обмен валюты (54)

 Население рекордно увеличило продажу и покупку валюты

Покупка наличной валюты населением в июле составила $1,5 млрд, тогда как продажа – $1,41 млрд, что является рекордным объемом операций с наличной валютой как для продажи, так и для покупки за период ведения статистики с 2015 года.

Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ) о показателях валютного рынка.

Таким образом, чистая продажа валюты населением в июле сократилась до $93,7 млн со $176 млн месяцем ранее.

Как сообщалось, покупка наличной валюты населением в июне составила $985,6 млн, тогда как продажа – $1,16 млрд. Таким образом, чистая продажа валюты населением в июне выросла до $176 млн с $25 млн месяцем ранее.

В мае украинцы увеличили продажу наличной валюты на 11,6% по сравнению с апрелем – до $1,22 млрд, одновременно сократив ее покупку на 1,2% – до $1,19 млрд.

В апреле и марте объем покупки наличной валюты населением превышал продажу на $77,3 млн и $115,4 млн соответственно.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3141712
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиФинансы
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ВР Герус Донбасс Зеленский Луценко потери Путин Россия суд
 
 
 
 
 
 вверх